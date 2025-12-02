پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در خانه مشروطیت اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در حاشیه افتتاح این جشنواره گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نهادی باسابقه و اثرگذار در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات است و در پرورش نسل پایه قدمهای بزرگی برداشته است.
ایوب درویشی افزود: اینکه دبیرخانه این رویداد در خانه مشروطیت مستقر شده، یک پیام تاریخی دارد، چون این مکان یادآور عصر آزادیخواهی علما و مردم اصفهان و نقطه آغاز تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی کشور است، این انتخاب موجب میشود نسل امروز با مشروطه و مبارزات آزادیخواهانه آن دوره آشنا شود.
وی ادامه داد: بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با اهدافی، چون ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، تقویت روایت تکنفره، ارتقای فرمهای هنری قصهگویی، گسترش ارتباط با نهادهای فرهنگی غیرایرانی، بهرهگیری از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصهگویی، تمرکز بر محتوا، شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر و برقراری پیوند میان قصهگویان و نخبگان ادبیات فارسی برگزار میشود.
ایوب درویشی گفت:این جشنواره در سه گرایش «قصهگویی کهن»، «قصهگویی مدرن و نوآورانه» و «قصهگویی تلفیقی کهن و مدرن» پذیرای آثار و اجراهای شرکتکنندگان است.
بخش استانی بیست و هفتمین جشنواره قصهگویی در اصفهان از ۱ تا ۳ دیماه ۱۴۰۴ در تالار هنر شهرداری اصفهان و بخش ملی و بینالمللی ۲۵ تا ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ در موزهشهر اصفهان با حضور برترینهای کشور و بخش بینالملل برگزار خواهد شد.