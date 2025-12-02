به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در سطح شهرستان لنجان، دستگیری عامل این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: ماموران کلانتری ۱۸ با انجام اقدامات تخصصی و میدانی سارق را شناسایی و این فرد را در یک عملیات هماهنگ دستگیر کردند.

وی با اشاره به اعتراف سارق به ۲۵ فقره سرقت کابل مخابراتی گفت: سارق برای انجام اقدامات قانونی لازم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.