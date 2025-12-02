ظرفیت ۳۰ درصدی انرژی خورشیدی برای ایران قابل دستیابی است
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با تأکید بر اینکه ایران در آستانه فرصت بینظیری برای توسعه انرژی خورشیدی قرار دارد، گفت: موفقیت در توسعه خورشیدی نیازمند همکاری همهجانبه و تسهیل حداکثری است.
به نقل از شانا، تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در نشست مشترک وزارت نفت و نیرو افزود: سهم انرژی خورشیدی در تولید برق جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۷ درصد بوده و پیشبینی میشود تا ۲۰۳۵ به ۱۶ درصد برسد. به گفته او، برای همراهی با روند جهانی، سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی خورشیدی در سبد برق ایران «منطقی و قابل دفاع» است.
وی با اشاره به سرعت توسعه جهانی اظهار کرد: جهان سالانه ۵۵۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی نصب میکند؛ رقمی چند برابر کل ظرفیت برق ایران. اتحادیه اروپا نیز تا کنون ۲۶۰ گیگاوات خورشیدی ایجاد کرده که ۱۷۰ گیگاوات آن پشتبامی است. این در حالی است که ظرفیت پشتبامی ایران تنها ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات برآورد میشود.
امرایی با تأکید بر وابستگی به واردات سلول خورشیدی گفت: بخشهای کلیدی زنجیره تولید پنل از جمله پلیسیلیکون و سلول در کشور زیرساخت کافی ندارد و تولید داخلی تنها ۲۳ درصد نیاز را تأمین میکند. او افزود: در حوزه مبدلها نیز جز مدلهای پنجکیلوواتی، تولید انبوه انجام نشده و طرح بومیسازی یک میلیون کیلووات مبدل با مشارکت پنج شرکت دانشبنیان آغاز شده است.
وی نیاز واقعی کشور را توسعه ۶۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۰ سال آینده عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند تغییر جدی سیاستها، بازنگری نرخ خرید تضمینی و تسهیل ترخیص تجهیزات است.
امرایی درباره اقدامات معاونت علمی توضیح داد: در چارچوب مصوبه هیئت وزیران، حدود ۴ هزار کیلووات نیروگاه خورشیدی هیبریدی با ذخیرهساز در تهران نصب شده و این مدل در چند استان نیز در حال اجراست تا در زمان قطع شبکه نیز برق اضطراری تأمین شود.
وی تأکید کرد: معاونت علمی آماده همکاری با دستگاههای دولتی بهویژه نهادهای وابسته به وزارت نفت برای توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان است.