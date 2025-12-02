به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه حجت متقی در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری با شگرد فروش حواله‌های جعلی خودرو موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد، فردی به هویت معلوم کارمند سابق یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های مدیران خودرو با سوء استفاده از سابقه شغلی و ایجاد اعتماد نزد شهروندان اقدام به فروش حواله‌های جعلی کرده و پس از دریافت مبلغ کلان متواری شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به هماهنگی‌های قضایی و اجرای اقدامات فنی و پلیسی، بیان کرد: کارآگاهان با انجام یک سلسله عملیات تخصصی متهم اصلی را در یک موقعیت مناسب غافلگیر و دستگیر کردند و در ادامه نیز دو همدست دیگر دیگر این فرد شناسایی و طی عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به ارتکاب کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از ۱۰ شهروند اعتراف کردند هر سه نفر پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ متقی ضمن توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان فریب تبلیغات وسوسه انگیز فروش حواله خودرو در فضای مجازی و کانال‌های غیر رسمی را نخورید و هر گونه خرید حواله، ثبت نام یا انتقال خودرو باید صرفا از طریق سامانه‌ها و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان انجام شود.

وی تصریح کرد: پلیس آگاهی با رصد دقیق فعالیت‌های مجرمانه اجازه سوء استفاده به افراد سودجو نخواهد داد و با هر گونه جعل، اغوا و کلاهبرداری برخورد قاطع خواهد کرد.