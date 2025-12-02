در بسته شعار سال این هفته کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اعلام کرده مهرپارسال استان در نرخ تورم در کشور اول بوده، اما امسال وضعیت استان بهبود یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ادامه بسته مدیرعامل شرکت توزیع برق گفته سرمایه گذاران زیادی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و جبران ناترازی‌ها در صنعت برق اعلام آمادگی کردند، اما با یک مانع جدی روبه رو هستند.

در پایان بسته شعار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی خبر داده و گفته دولتی‌ها قول دادند مجوز‌ها به سرعت پس از جذب سرمایه صادر شود.