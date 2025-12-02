پخش زنده
بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکی در استان اصفهان وصول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: با تشکیل کارگروه عملیاتی وصول مطالبات مشکوکالوصول کلان بانکی در دادستانی مرکز استان، ۱۰ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال از مطالبات بانکی، وصول و به بیتالمال بازگشت.
سیدمحمد موسویان افزود: عمده این مطالبات مربوط به ۱۱ شرکت بدهکار بود که با پیگیری کارگروه عملیاتی وصول مطالبات بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و با همکاری و تعامل کمیسیون هماهنگی بانکهای استان این مطالبات وصول شد.
وی با اشاره به اینکه لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک به این کارگروه ارائه شده است، ادامه داد: پروندههای این بدهکاران کلان بانکی بررسی و با وجود عناوین مجرمانه برای بدهکاران و مدیران بانکهای متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه بررسی لیست بدهکاران کلان بانکی استان ادامه دارد، افزود: اجازه نمیدهیم کسانی که به اسم سرمایهگذاری و تولید، تسهیلات بانکی را دریافت و در جای دیگر هزینه کردهاند، در چرخه تولید و اشتغال استان خللی وارد کنند.
وی گفت: وصول مطالبات مشکوکالوصول بانکی در راستای کمک به رونق اقتصادی و بازگشت پول به بانکها برای تزریق تسهیلات به سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی استان است و برخورد دستگاه قضایی استان با گیرندگان تسهیلات کلان مشکوک الوصول مستمر، قاطع و بدون اغماض خواهد شد.