به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان درجلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و باران در روز‌های آینده گفت: باتوجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال بارش برف و باران در استان، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل باشند تا کمترین اختلال در خدمات عمومی و ایمنی مردم ایجاد شود.

ایلیات در ادامه با بررسی شاخص آلودگی هوا در کشور و استان افزود:در حال حاضر وضعیت هوا در این استان عادی است.

وی با اشاره به تصمیم کارگروه اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و تصمیم کارگروه، تمامی مقاطع تحصیلی این استان در روز چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان همچنین بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: توجه ویژه به مسائل بهداشتی در مراکز آموزشی و اداری بسیار مهم و نیاز است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.