به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان به شرح زیر است؛

دختران جوان:

دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فاطمه سادات حسینی از قم، فائزه فرهمند از لرستان و مبینا جعفرلو از تهران

پسران جوان:

امیر حسین گوهری از تهران، داوود افشاری از خوزستان، محمد مهدی چوبین از قم، امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری و پارسا قربانی از تهران

دختران نوجوان:

شادمان شریفی از کردستان، اسرا رمضانی از آذربایجان غربی، مهرسا دیری زاده از بوشهر و ریحانه غلام حسینی از مرکزی

پسران نوجوان:

معراج کریمی از خراسان شمالی و محمد صدرا پارسا از قزوین