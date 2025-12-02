پخش زنده
اردوی تمرینی و انتخابی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۸ آذر در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم تپانچه نوجوانان و جوانان به شرح زیر است؛
دختران جوان:
دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی، فاطمه سادات حسینی از قم، فائزه فرهمند از لرستان و مبینا جعفرلو از تهران
پسران جوان:
امیر حسین گوهری از تهران، داوود افشاری از خوزستان، محمد مهدی چوبین از قم، امیر مهدی کرمی از چهارمحال و بختیاری و پارسا قربانی از تهران
دختران نوجوان:
شادمان شریفی از کردستان، اسرا رمضانی از آذربایجان غربی، مهرسا دیری زاده از بوشهر و ریحانه غلام حسینی از مرکزی
پسران نوجوان:
معراج کریمی از خراسان شمالی و محمد صدرا پارسا از قزوین