فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۱۱ کیلو و ۴۰۰ گرم محلول شیشه، توسط کارکنان فرودگاه بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «رضا بنی اسدی فر» فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا پیرامون این خبر اظهار داشت: ماموران مستقر در گیت بازرسی پلیس فرودگاه بندرعباس، حین کنترل و بازرسی مسافرین پرواز‌های خروجی و بار آنان، به ۲ مسافر در خصوص احتمال حمل مواد مخدر مظنون شدند.

وی افزود: همکارانم در ادامه بازرسی‌های تخصصی از بار آنان، مقدار ۱۱ کیلو ۴۰۰ گرم مواد روانگردان از نوع محلول شیشه که به طرز ماهرانه‌ای با روغن خوراکی آغشته شده بود، کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن تقدیر ازهمکاران و استمرار برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، گفت: پرونده قضایی برای هر دو متهم تشکیل و جهت ادامه مراحل قانونی به مراجع قضایی، ارسال شده است.

سردار بنی اسدی فر در پایان با تأکید بر تاثیر آموزش انتقال تجارب در کشف مواد مخدر توسط کارکنان پلیس فرودگاه سراسر کشور، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه با بکارگیری ماموران با تجربه و اشراف اطلاعاتی، دست سوداگران مرگ را در استفاده از صنعت هواپیمایی در فعالیت‌های مجرمانه قطع خواهد کرد.