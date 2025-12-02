به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئيس پليس آگاهي فرماندهی انتظامي استان گفت: همدست قاتل که 7 سال پیش با مرخصی از زندان متواری شده بود در عمليات ويژه کارآگاهان پليس آگاهي دستگیر شد.

سرهنگ حسن علي اکبري افزود : در سال 1393 فردی با همکاري 2 نفر ديگر مرتکب قتل مرد ميانسالي در شهر اصفهان شد که همان موقع با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی هر3 متهم شناسایی و دستگیر می شوند.

رئيس پليس آگاهي فرماندهی انتظامي استان افزود: قاتل اصلي پرونده با حکم قضائی به اعدام محکوم و 2نفر ديگر به جرم مشارکت در قتل در زندان به سر مي بردند تااین که يکي از اين افراد بعد از چند سال تحمل حبس به مرخصي اعزام و متواري شد.

این مقام انتظامی گفت : با انجام اقدامات تخصصي و پيچيده پليسي بعد از گذشت 7 سال، محکوم متواري شناسايي و در يک عمليات ضربتي دستگير و روانه زندان شد.