پویش ملی «من هم تست اچآیوی میدهم» به صورت کاملا رایگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پویش ملی «من هم تست اچآیوی میدهم» همزمان با هفته اطلاعرسانی اچآیوی در استان مرکزی آغاز شد.
دهم آذر مصادف با اول دسامبر روز جهانی مبارزه ایدز نامگذاری شده است.
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پویش «من هم تست اِچ آی وی میدهم» از ۲۰ آبان ماه آغاز شده و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.
شهلا خُرمی هدف از ناگذاری این روز و برگزاری این پویش را افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت انجام تست اِچ آی وی و شناسایی موارد ابتلا به این ویروس دانست تا با تشخیص زودهنگام، اقدامات درمانی به موقع و لازم صورت گیرد.
او با بیان اینکه این پویش نقش مهمی در شناسایی افراد مبتلا به اِچ آی وی و پیگیری درمان آنها دارد و امید است که این پویش همچنان به افزایش مشارکت عمومی ادامه دهد تا در نهایت این ویروس در جامعه به طور مؤثری کنترل شود.
رئیس گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: اِچ آی وی یک عفونت ویروسی قابل کنترل و قابل پیشگیری است که با تشخیص آزمایشگاهی صرف نظر از راه انتقال، تستهای سریع اولیه افراد میتوانند با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی این تست اولیه را در کوتاهترین زمان و به مدت ۲۰ دقیقه انجام دهند.
خرمی اعتیاد تزریقی و روابط خارج از چارچوب خانواده و حفاظت نشده و از طریق خون را از جمله راههای انتقال این بیماری عنوان کرد و گفت: از افرادی که دارای این رفتارها هستند خواست تا با مراجعه به نزدیکترین پایگاه بهداشتی، به صورت کاملا محرمانه و رایگان در مدت زمان کوتاه تست اولیه را انجام دهند تا با درمان به هنگام هم مراقب خود باشند و از عمر طبیعی برخوردار باشند و اینکه از انتقال ویروس به دیگران پیشگیری کنند.