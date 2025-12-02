با هدف باز نگه داشتن مسیر‌های ارتباطی و تأمین ایمنی سفر‌های زمستانی، نشست مشترکی با حضور مدیرکل راهداری گیلان، فرمانده پلیس راه استان و رؤسای شهرستان‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با هدف باز نگه داشتن مسیر‌های ارتباطی و تأمین ایمنی سفر‌های زمستانی، نشست مشترکی با حضور مدیرکل راهداری گیلان، فرمانده پلیس راه استان و رؤسای شهرستان‌ها در سالن اجلاس اداره‌کل راهداری برگزار شد تا جزئیات طرح زمستانی امسال بررسی و برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌ها برای عبور ایمن از فصل سرما، گفت: ۳۰۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در قالب ۵۵ گروه و راهدارخانه فعال در استان مستقر هستند و ۳۹۴ راهدار و راننده ماشین‌آلات سنگین در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گفته فریبرز مرادی، شن و نمک مورد نیاز ذخیره‌سازی شده و در صورت ضرورت در محور‌های مختلف توزیع خواهد شد.

وی همچنین از فعالیت شبانه‌روزی سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: این سامانه به صورت شبانه‌روزی فعال است و آخرین وضعیت راه‌ها را به مردم اعلام می‌کند و انتظار داریم رانندگانی که قصد سفر یا خروج از استان را دارند، پیش از حرکت آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی را از این سامانه دریافت کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت این طرح ملی گفت: طرح زمستانی یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی کشور است که از بیستم آذرماه به مدت سه ماه و هم‌زمان با سراسر کشور در محور‌های استان اجرا می‌شود تا در زمان بارش برف و نزولات آسمانی، تردد هموطنان مدیریت شده و از انسداد راه‌ها جلوگیری شود.

جاور صفاری با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌ها گفت: حدود ۱۰ دستگاه اجرایی در کنار پلیس، مشارکت و مداخله مستقیم در اجرای طرح زمستانی دارند و هدف ما این است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها، خدمات‌رسانی مناسب و بی‌وقفه‌ای به هموطنان ارائه شود تا هیچ‌یک از محور‌های استان دچار انسداد نشود.