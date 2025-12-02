به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، این بسته فرهنگی در ادامه برنامه ملی ارسال ۶۴ عنوان کتاب، سرگرمی و نشریه با شمارگان بیش از ۲۰۰ هزار نسخه است که براساس سیاست حمایت از تولیدات کیفی و مناسب سنین مختلف کودک و نوجوان، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا میان مراکز فرهنگی‌هنری توزیع شود.

کتاب‌های ارسالی شامل مجموعه‌ای متنوع از آثار ادبی، علمی، دینی، داستانی، کتاب‌های تصویری، مجموعه‌های آزمایش‌های علمی، نشریات ماهانه و سرگرمی‌های آموزشی است که از ناشرانی، چون امیرکبیر، ذکر، مدرسه برهان، شبنم، نیستان، دفتر نشر فرهنگ، شورا، درخت سدره، طلوع اندیشه خلاق و همچنین انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأمین شده‌اند.

کتاب‌های؛ فقط یک نفر (باقرخان تنگستانی)، دامی برای صیاد (رئیس علی دلواری) و سردار سبز (میرزا کوچک خان جنگلی) از جمله کتاب‌های ارسالی است.