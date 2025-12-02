پخش زنده
میراثفرهنگی پیگیر موضوع سرقت دَر تاریخی مسجد جامع خوزان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمینیشهر گفت: پس از اطلاعرسانی هیئتامنای مسجد جامع روستای خوزان خمینی شهر، مبنی بر سرقت درِ تاریخی این مسجد توسط افرادی ناشناس، عوامل پایگاه یگان حفاظت میراثفرهنگی شهرستان در محل حاضر و تحقیقات میدانی را در این خصوص آغاز کردند.
منصور جعفرپور افزود: پرونده این سرقت بهمنظور پیگیری و شناسایی متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.
مسجد جامع خوزان مسجدی است چهار ایوانی در محلی به همین نام (خوزان) در شهرستان خمینی شهر که در قرن ۸ هجری بر روی آثار دوره سلجوقی در زمان ابلخان مغول بنا شد.
مسجد جامع خوزان در زمره مسجدهای چهارایوانی محسوب میشود.
این بنا مشتمل بر صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستانهای ستوندار است که با کاشی و آجر تزئین و نماسازی شدهاند.
این بنا با شماره ۱۷۲۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.