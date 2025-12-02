پخش زنده
همه بناهای تاریخی نصف جهان فردا به دلیل آلودگی هوا و پیشگیری از آنفلوآنزا تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: به دلیل قطع زنجیره آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون و پایداری جو و آلودگی هوا، تمامی بناهای تاریخی و اماکن تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان اصفهان فردا، چهارشنبه ۱۲ آذرماه تعطیل است.
امیر کرمزاده افزود: این تصمیم در پی هشدارهای صادرشده درباره شرایط ناسالم هوا گرفته شده و تا بهبود وضعیت، محدودیتها ادامه خواهد داشت.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و ۱۵ اثر آن به نامهای میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان، مسجد جامع عتیق، سه قنات به نامهای «وزوان»، «مزدآباد» و «مون» و کاروانسراهای «گز»، «امینآباد»، «مرنجاب»، «نیستانک»، «کوهپایه»، «گبرآباد»، «مهیار» و «شیخعلی خان» به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.