پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی استانداری کردستان در اطلاعیه ای اعلام کرد مدارس و دانشگاههای کردستان فردا چهارشنبه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روابط عمومی استانداری کردستان اعلام کرد بنابر مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان به ریاست «آرش زرهتن لهونی» استاندار کردستان، فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر) تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس شهری و روستایی استان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر، با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.