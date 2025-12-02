تقابل نفس‌گیر یک گروگان‌گیر و مذاکره‌کننده پلیس در فیلم کره‌ای «مذاکره» و سفری دوباره به تاریخ صداپیشگی ایران با «هنر دوبله» از قاب شبکه‌های سیما روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم کره‌ای «مذاکره»، قصه‌ای پرتنش از گروگان‌گیری و مذاکره‌ای مرگبار را روایت می‌کند؛ جایی که هر ثانیه می‌تواند سرنوشت قربانیان را تغییر دهد.

این اثر مهیج از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

«مذاکره» به کارگردانی لی جونگ سوک سه شنبه ۱۱ آذر ماه ساعت ۲۳ روانه انتن می‌شود.

داستان فیلم مذاکره درباره یک مذاکره ‎کننده است که بایستی یک عملیات بحرانی را در برابر یک گروگان گیر خونسرد، مدیریت کند.

او باید طی مدت زمان بیست و یک ساعت تلاش کند تا رفتار غیر معمول خود را کنار بگذارد و گروگان‎ گیر را مجبور کند تا انگیزه‎ هایش را نشان دهد. اما...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جانگ یونگ نام، هیون بین، یه جین سون، کیم سانگ هو، لی جو یانگ و جانگ گوانگ را نام برد.

فیلم «مذاکره» چهارشنبه ۱۲ آذر ماه در ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش خواهد شد.

برنامه «هنر دوبله»

فصل دوم از برنامه آرشیوی «هنر دوبله» که به بررسی تاریخ و چالش‌های صنعت دوبله در ایران می‌پردازد، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه که پیش‌تر تولید و پخش شده، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «سعید احمدزاده» و اجرای زنده یاد «چنگیز جلیلوند» به بررسی نقش دوبله در سینما و سریال‌های خارجی، تأثیر صداپیشگی بر آثار تاریخی، تجربیات کارگردانان، خاطرات بازیگران و دوبلور‌ها می‌پردازد.

از جمله مهمانان این برنامه می‌توان به پیشکسوتانی، چون «علی کسمایی» (پدر دوبله ایران)، «مهین کسمایی»، «اصغر افضلی»، «سعید مظفری»، «پرویز بهرام»، «ناهید شعشعانی»، «فریبا رمضان‌پور»، «بهمن هاشمی»، «تورج نصر»، «ناصر نظامی»، «حمید منوچهری»، «فریبا شاهین‌مقدم»، «پرویز ربیعی» و «احمد رسول‌زاده» اشاره کرد که متأسفانه بسیاری از آنان امروز در میان ما نیستند.

پخش دوباره این برنامه علاوه بر گرامیداشت یاد و هنر پیشکسوتان درگذشته، فرصتی است برای علاقه‌مندان تا با بخشی از تاریخ شفاهی و هنری دوبله ایران و چهره‌های ماندگار این عرصه آشنا شوند.

فصل دوم برنامه «هنر دوبله» در ۲۸ قسمت، هر جمعه ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش می‌شود.