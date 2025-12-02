پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم مجموعه آموزشی اوتیسم در منطقه ۷ اصفهان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: مرحله دوم این مجموعه به عنوان بزرگترین مرکز استاندارد آموزشی و درمانی کودکان اوتیسم در اصفهان، به همت خیران دایر میشود.
مهدی سلطانآقایی ادامه داد: با بهره برداری از این طرح میتوان به بیش از ۲۰۰ کودک دارای اختلال اوتیسم خدماترسانی کرد.
وی گفت: احداث بزرگترین بوستان اوتیسم تا سال آینده در محدوده باغ فدک احداث میشود.
اختلال اوتیسم یا طیف اوتیسم (ASD) یک اصطلاح گسترده است که پزشکان از آن برای توصیف گروهی از اختلالات رشدی عصبی استفاده میکنند.
این اختلالات با مشکلات ارتباطی و تعامل اجتماعی مشخص میشوند، افراد مبتلا به ASD اغلب علائم یا الگوهای رفتاری محدود، تکراری و کلیشهای را نشان میدهند.. اوتیسم در پسران چهار برابر دختران است.