سومین جشنواره سالانه ادبی بشیر علوی به همت یک ادب دوست و پژوهشگر هم استانی، فروردین ۱۴۰۵ در منطقه دلوار برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این جشنواره ادبی در دو محور شعر و داستان برگزار میشود و همه گروههای سنی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
این طرح مبتکرانه فرهنگی به همت بشیر علوی از استادان ادبیات فارسی دانشگاههای استان بوشهر و با هزینه شخصی او برای تشویق جوانان در عرصه شعر و داستان برگزار میشود.
همه علاقمندان در هر رده سنی و با موضوعات آزاد تا پایان اسفند امسال میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و ۲۷ فروردین آینده اختتامیه جشنواره در دلوار برگزار خواهد شد.
بشیرعلوی متولد ۱۳۵۴ اهل روستای جائینک بخش دلوار و دانش آموخته و مدرس ادبیات فارسی است که ۳ دهه است در حوزه ادبیات فعالیت دارد و تاکنون کتابهای بسیاری در زمینه ادبیات معاصر یا نسخه شناسی با رویکر نقد ادبی به چاپ رسانده است.