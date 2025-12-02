مسابقات قهرمانی کشور فوتسال جانبازان پس از ۱۰ روز رقابت بین ۳۲ تیم از استانهای مختلف، در مجموعه ورزشی ایثار ساوجبلاغ به میزبانی استان البرز برگزار و با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علینژاد مدیرکل ورزش و اردوهای بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به توانمندیهای ورزشی ایثارگران، اعلام کرد: «بیش از ۲۵۰ جانباز کشورمان در سالهای اخیر در مسابقات جهانی و المپیک افتخارآفرینی و مدالهای ارزشمندی کسب کردهاند.
در پایان این رقابتها، تیم خوزستان قهرمان کشور شد و تیمهای گلستان و ایلام به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.