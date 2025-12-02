تالار و کتابخانه اهدایی به نام سکندر امان‌الهی بهاروند و همسرش (لیلی بختیار)، در ساختمان دانشکدگان ادبیات و مدیریت دانشگاه لرستان افتتاح شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مراسم افتتاح تالار و کتابخانه اهدایی سکندر امان‌الهی بهاروند با حضور وی و جمعی از فرهیختگان، دانشجویان و اهالی علم و ادب در دانشگاه لرستان برگزار شد.

سکندر امان‌الهی بهاروند شهریور ۱۴۰۴، چهار هزارنسخه کتاب از کتابخانه شخصی خود را به دانشگاه لرستان اهدا کرده بود و امروز در این آیین تالار و کتابخانه‌ای به نام وی و همسرش لیلی بختیار افتتاح شد.

امان‌الهی بهاروند در این آیین در سخنانی توضیح داد که کتاب‌هایش را به دانشگاه لرستان اهدا کرده است تا نسل جوان و دانشجو در استان لرستان، بتواند هرچه بیشتر از کتاب‌های گوناگون، استفاده کنند و این خود بر دانش و علم دانشجویان بیفزاید.

پس از این آیین، وی در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان نیز حضور یافت.

سکندر امان‌الهی بهاروند، متولد ۱۳۱۶ در شهرستان خرم‌آباد و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه شیراز است بیش از ۳۰ عنوان کتاب تألیف کرده که اکثر آنها به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده‌اند.

وی از جمله چهره‌های ملی در حوزه مردم‌شناسی محسوب می‌شود که عمر خود را در راه اعتلای علم و دانش کشور، سپری کرده است.