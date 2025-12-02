به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله اردوی تیم پارابدمینتون دختران و پسران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با ۴ ورزشکار شرکت می کند. عارفه زهرا اسدی پور و فاطمه زهرا بابایی در بخش دختران به رقابت با حریفان می روند. محمدرضا دارابی و ابوالفضل جنائی در بخش پسران نخستین بار این رقابت آسیایی را تجربه می کنند. این تیم ۱۶ آذر راهی مسابقات می شود.

مهدیه هرمان و مصطفی پهلوان هدایت بدمینتون بازان را برعهده دارند.

بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار خواهد شد.