آخرین اردوی تیم پارابدمینتون کشورمان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان در کمپ تیمهای ملی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله اردوی تیم پارابدمینتون دختران و پسران برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان، در کمپ تیمهای ملی برگزار شد.
ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان با ۴ ورزشکار شرکت می کند. عارفه زهرا اسدی پور و فاطمه زهرا بابایی در بخش دختران به رقابت با حریفان می روند. محمدرضا دارابی و ابوالفضل جنائی در بخش پسران نخستین بار این رقابت آسیایی را تجربه می کنند. این تیم ۱۶ آذر راهی مسابقات می شود.
مهدیه هرمان و مصطفی پهلوان هدایت بدمینتون بازان را برعهده دارند.
بازیهای پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار خواهد شد.