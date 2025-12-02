در دو مرکز حرفه آموزی و کارگاه تولیدی شهرستان بابل به افراد دارای معلولیت بینایی، شنوایی و کم توان ذهنی آموزش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو مرکز حرفه آموزی و کارگاه تولیدی در شهرستان بابل که زیر نظر بهزیستی مازندران فعالیت می کنند، به افراد دارای معلولیت و حتی چند معلولیتی آموزش قلاب بافی، خیاطی و پیش حرفه داده می شود.

این افراد دارای معلولیت بینایی، شنوایی و کم توان ذهنی پس از آموزش های لازم، مدرک فنی و حرفه ای دریافت می کنند و برای فروش کارهای هنری خود در مرکزی دیگر مشغول به کار می شوند.

حدود ۶۰۰ نفر دارای معلولیت در ۱۳ مرکز حرفه آموزی و ۳ کارگاه تولیدی حمایتی مازندران مشغول آموزش و تولید هستند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد