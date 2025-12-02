جلسه کمیته حقوقی و قضائی قرارگاه اجتماعی کلان‌شهر تهران در منطقه ۲۲ با حضور معاون دادستان تهران، معاون وزارت دادگستری، شهردار منطقه ۲۲، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولی‌الله مهبودی، معاون دادستان تهران در این نشست گفت: جای مردم در این جلسه خالی است؛ هیچ کاری بدون مشارکت مردم پیش نمی‌رود. تصفیه‌خانه خرگوش‌دره باید ظرف یک ماه آینده فعال شود و در غیر این صورت موضوع ترک فعل مسئولان مطرح خواهد شد.

او با اشاره به معضلات اجتماعی منطقه ۲۲ خواستار برخورد قاطع با سد معبر، جمع‌آوری زباله‌گرد‌ها و کنترل سگ‌گردانی در بوستان‌ها شد و افزود: بوستان‌ها محل بازی کودکان و آرامش خانواده‌هاست، نه سگ‌گردانی.

در ادامه دکتر عسگر جلالیان، معاون وزارت دادگستری در این نشست با اشاره به همکاری بی‌سابقه دستگاه قضایی و شهرداری تهران گفت: با وجود تمام تلاش‌ها، باید بپذیریم که حال منطقه ۲۲ خوب نیست. در منطقه‌ای با این حجم برج‌سازی، برای فضای سبز و حتی ساخت مسجد برنامه‌ریزی کافی نشده و مردم انتظار دارند شهرداری بهترین عملکرد را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات محیط‌زیستی افزود: شهرداری نباید در مناطقی که فاقد شبکه فاضلاب هستند، مجوز ساخت‌وساز بدهد. همچنین مخازن زباله نباید به گونه‌ای باشد که زمینه فعالیت زباله‌گرد‌ها را فراهم کند.

محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ نیز با اشاره به مشکلات فاضلاب و پساب گفت: این موضوع در حال پیگیری است و با حمایت دادستانی تهران امیدواریم معضلات محیط‌زیستی منطقه هرچه سریع‌تر برطرف شود.

عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل رفاه و مشارکت‌های آسیب‌های اجتماعی و محمد ناظرپناهی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی، تفکیک زباله و توسعه خدمات پسماند در منطقه پرداختند.

همچنین ایمان گودرزی، معاون خدمات شهری منطقه ۲۲ با اشاره به کاهش زباله‌گردی و آغاز طرح تفکیک از مبدأ در برج‌ها گفت: در موضوع دستفروشان خیابان جدی اردبیلی اقدامات خوبی انجام شده، اما حل کامل این چالش بدون همکاری دستگاه قضایی ممکن نیست.