استادپیشکسوت کاشی معرق اصفهان، امروز در اصفهان درگذشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ؛ رئیس سابق اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: استاد حسین مصدق زاده از مهمترین پیشکسوتان هنر کاشی و معرق کاری ایران به علت کهولت سن و مشکلات جسمی ناشی از آن پس از دو هفته بستری شدن در بیمارستان در گذشت.
عباس شیردل افزود: فعالیتهای این هنرمند شامل معرقکاری، قطاربندی، مقرنسکاری، رسمیبندی و طراحی کاشی بود ودر مرمت و بازسازی بناهای مذهبی و تاریخی ایران نقش کلیدی ایفا کرد.
وی با بیان اینکه این آثاراین هنرمند در مکانهایی همچون حرم امام رضا (ع) در مشهد، حرم حضرت معصومه (س) در قم، گنبد شاهچراغ در شیراز و دیگر بناهای تاریخی و مذهبی ایران قابل مشاهده است گفت: استاد مصدق زاده در طراحی و اجرای محرابها، سردرهای مسجد، منارها و گنبدهای متعددی فعالیت داشت.
حسین مصدق زاده در سال ۱۳۰۶ در اصفهان متولد شد و فرزند عبدالغفار مصدق زاده بود؛ خانوادهای که نسلها در هنر کاشی و معرق فعالیت داشتند.
او از کودکی با حضور در کارگاه پدر با فنون کاشیکاری آشنا شد و در همان دوران مهارتهای پایه خود را در معرقکاری و طراحی کاشی به دست آورد.
استاد مصدق زاده در طول بیش از شصت سال فعالیت حرفهای، به یکی از شناختهشدهترین هنرمندان حوزه کاشی معرق ایران تبدیل شد.
این استاد هنرمند فردا چهارشنبه در قطعه نامآوران باغ رضوان به خاک سپرده میشود.