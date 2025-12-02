رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از ورود ۲ خودروی جدید دیگر به جمع ناوگان این سازمان خبر داد و گفت: ۴ خودروی دیگر نیز به زودی به این ناوگان ملحق می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: در راستای تقویت توان عملیاتی و افزایش سرعت پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در آتش نشانی رشت، با الحاق ۸ خودروی جدید به ناوگان خودرویی این سازمان، ۲ خوردی عملیاتی جدید امروز به آتش نشانی رشت پیوست.

وی افزود: پیش از این، مهر امسال ۲ خودروی شاسی کمک‌دار وارد سازمان شد و تعداد خودرو‌های ویژه عملیاتی در مناطق سخت گذر شهرستان رشت به ۴ دستگاه رسید.

مومنی با بیان اینکه نوسازی ناوگان این سازمان با پیگیری شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر رشت و همکاری سازمان شهرداری‌ها، دهیاری و همیاری گیلان انجام شده است، گفت: ۴ خودروی جدید دیگر شامل یک خودروی شاسی و ۳ خودروی اطفایی هم به زودی به جمع ناوگان عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت خواهد پیوست.

سازمان آتش نشانی رشت با ۱۵ ایستگاه آتش نشانی به شهروندان رشتی خدمات رسانی می‌کند.