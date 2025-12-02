به مناسبت هفته قرآن و عترت؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت هفته قرآن و عترت در مدارس، محفل استانی انس با قرآن دانش آموزان ساوجی در امامزاده سید اسحاق (ع) شهر ساوه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت: ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی با مفاهیم کلام وحی از اهداف برگزاری این محافل است.

عبدالرضا حامدی خواه افزود: در شهرستان ساوه ۲ مدرسه قرآنی فعالیت می‌کند که حدود ۷۰۰ دانش آموز تحصیل می‌کنند.

در این مراسم، ضمن رونمایی از بسته فرهنگی "ایرانمون" از منتخبین قرآنی مدارس شهر ساوه قدردانی شد.