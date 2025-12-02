پخش زنده
امروز: -
داوران هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر مشخص شد:
شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان - هوادار تهران
داوران: رضا مرادی، مهدی اکبرزاده، ابراهیم فارسی، محمد مهدی جعفری ناظر: حسین نیرویار
مس کرمان - شهرداری نوشهر
داوران: میلاد کهزادی، شهرخ دانشور، محمد سعید ساعدی و میثم نظری ناظر: مجید روغنی
بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر
داوران: حامد سیری، مصطفی بابایی، پویان خشنود و ابراهیم خاجانی ناظر: ولی کاوسی
نود ارومیه - پارس جنوبی جم
داوران: شبیر بهروزی، سعید باهنر، سعید محمدی و سیاوش خالقی ناظر: جمشید دانش مهر
نیروی زمینی تهران - مس شهر بابک
داوران: بهزاد بارانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و رضا براتی ناظر: بابک عباسقلی زاده
نساجی مازندران - نفت و گاز گچساران
داوران: میثم حیدری، امیر غفوری، علیرضا صیاد و وحید بایش ناظر: محمد حسین اسدی
سایپا تهران - فرد البرز
داوران: محمد علی صلاحی، وحید سیفی، امیرعلی اورسجی و محمد حسین یحییزاده ناظر: علی دودانگه
شناورسازی قشم - مس سونگون
داوران: حسین اسماعیلی، مازیار معتمدنیا، حسن مهدی زاده و محمد علی یعقوبی ناظر: مهدی موسی پور
نفت آبادان - نفت بندرعباس
داوران: ابراهیم موسوی، حمیدرضا سرتاج، غلامرضا محمدی و محسن مرادیان ناظر: رامین عرفانیان