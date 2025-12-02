به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی استانداری اصفهان؛ مدرسه ۱۲ کلاسه شهید محمدرضا زاهدی با حضور نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در گلدشت نجف‌آباد اصفهان به بهره برداری رسید.

این آموزشگاه که با زیربنای ۱۴۵۰ متر مربع احداث شده، شامل ۲۰۰ متر دیوارکشی و ۲ هزار متر محوطه‌سازی است و با هزینه حدود ۳۰ میلیارد تومان و از طریق مشارکت سازمان نوسازی مدارس و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ساخته شده است.

این طرح آموزشی با هدف ارتقای کیفیت فضای تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان منطقه اجرا شده و گامی در جهت توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اصفهان محسوب می‌شود.