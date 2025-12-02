پخش زنده
محمد علی طالبی در جمع خبرنگاران گفت:با نگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال را در استان دنبال خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در حاشیه نشست شورای اداری استان در جمع خبرنگاران از توسعه زیرساختهای ارتباطی استان در یک سال گذشته گفت و بیان کرد: ما امروز شاهد افتتاح بیش از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه ارتباطی در استان بودیم.
وی افزود: این پروژهها نقش بسیار برجستهای در تسهیل ارتباطات استان در بحث کسب رضایت عمومی، توسعه اشتغال و کسب و کارهای دیجیتال در استان دارد.
استاندار کرمان ابراز داشت: با نگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال را در استان دنبال خواهیم کرد که بتوانیم از بستر تقویت ارتباطات، برای اجرای راهبردهای سند تحرکبخشی به توسعه استان در بخش معدن، کشاورزی، گردشگری و افزایش سهم استان در اقتصاد دیجیتال قدمهای خوبی برداریم.