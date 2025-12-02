به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی صباغ، هنرمند برجسته و پیشکسوت تئاتر خیابانی اصفهان، روز گذشته ۱۰ آذر ۱۴۰۴ پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

صباغ با بیش از چهار دهه فعالیت هنری، یکی از ستون‌های اصلی تئاتر خیابانی اصفهان بود و آثار و حضور او در عرصه نمایش، همواره در خاطره‌ها باقی خواهد ماند.

مرتضی صباغ، چهره ماندگار تئاتر خیابانی اصفهان و ایران، با رفتن خود، میراثی ارزشمند از خلاقیت و نوآوری به جا گذاشت.

این استاد تئاتر، متولد ۲۸ مهر ۱۳۵۱ بود و بیش از چهاردهه از عمرش را وقف هنر نمایش کرد.

مرتضی صباغ فعالیت هنری خود را از ۱۵ سالگی، زیر نظر جمشید اسماعیل‌خانی آغاز کرد و سپس با بزرگان دیگری همچون محمدعلی میاندار و مهدی شهداد همکاری کرد.

درخشش او در اجرای نمایش «سیاوش»، اثر ماندگار استاد ابراهیم کریمی، در جشنواره ایران‌زمین، فجر و دیگر رویداد‌های ملی، از مهم‌ترین نقاط عطف کارنامه هنری او به شمار می‌رود.

استاد صباغ، که به «عمو شادمان» نیز معروف بود، از چهره‌های برجسته اجرا‌های تخت‌حوضی، سیاه‌بازی، نقالی، مخالف‌خوانی و تعزیه بود و تسلط کم‌نظیری به شیوه‌های اصولی و آکادمیک این هنر‌ها داشت.

او همچنین رکورددار بیشترین تعداد اجرا و حضور در نمایش‌های خیابانی استان اصفهان بود و سهم مهمی در توسعه و ترویج هنر نمایش سنتی و خیابانی این منطقه داشت.