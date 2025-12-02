به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سرهنگ موسوی گفت: در گشت زنی‌های ماموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن (ع) در حوزه استحفاظی، به ۲ موتورسوار که کابل، سیم برق فشار قوی و قیچی بزرگ به همراه داشتند مشکوک شده و برای بررسی به آنها دستور توقف دادند.

این مقام انتظامی با اعلام این خبر که متهمان با مشاهده ماموران اقدام به فرار کردند، اما پس از دقایقی تعقیب وگریز دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند ادامه داد: طی بازجویی‌های فنی متهمان به جرم خود مبنی بر سرقت تجهیزات برق فشار قوی اعتراف و طی بازرسی از مخفیگاهشان با هماهنگی قضایی، ابزارآلات مخصوص سرقت و تجهیزات سرقتی برق فشارقوی کشف شد.

سرهنگ موسوی در پایان خطاب به شهروندان بیان کرد که در صورت مشاهده موارد مشکوک از جمله سرقت اموال عمومی سریعا با سامانه پلیس ۱۱۰ تماس حاصل فرمایند.