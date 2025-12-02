پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از فعالیت ۲۹ شرکت هواپیمایی باهدف جابجایی مسافران داخلی و بین المللی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزتاله محمدی، گفت: شرکت های هواپیمایی باسابقه یا نوظهور، ستون اصلی حملونقل هوایی کیش را تشکیل میدهند و این تنوع نشاندهنده ظرفیت عملیاتی بالا، زیرساختهای استاندارد و جایگاه راهبردی کیش، در شبکه هوانوردی کشور است.
او افزود: حضور همزمان شرکتهای هواپیمایی امکان پوشش گسترده مسیرهای داخلی، افزایش پروازهای برنامهای، تقویت گردشگری، تسهیل تردد سرمایهگذاران و حمایت از برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در کیش را فراهم کرده است.
عزت اله محمدی با اشاره به بهره برداری از زیرساختهای جدید، تجهیزات هوانوردی و سامانههای دقیق ناوبری در فرودگاه بینالمللی کیش گفت: فرودگاه بینالمللی کیش با ارائه خدمات منظم فرود و برخاست، سوخترسانی مطمئن، سامانههای دقیق ناوبری و تسهیلات عملیاتی استاندارد، یکی از پویاترین و قابل اعتمادترین مراکز هوانوردی جنوب کشور بهشمار میرود و نقش مهمی در اتصال گردشگران و فعالان اقتصادی به کیش، ایفا میکند.