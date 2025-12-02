هم‌زمان با فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، شبکه سه سیما ویژه‌برنامه «سه‌به‌بعد» را روی آنتن می‌برد و شبکه تهران نیز در برنامه «تهران ۲۰» به بررسی حقوق شهروندی و روند اجرای قانون هوای پاک می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ویژه‌ برنامه از روز شنبه ۱۵ آذرماه آغاز شده و در قالب گفت‌و‌گو‌های صمیمی با بانوان مدال‌آور مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی و رقابت‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی، همراه با حضور مادرانشان، روی آنتن خواهد رفت.

اوج این برنامه در روز میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر خواهد بود؛ جایی که ویژه‌برنامه‌ای زنده با حضور دختران ورزشکار، المپیادی‌ها و مادران گرانقدرشان به نمایش درمی‌آید تا ضمن پاسداشت مقام زن و مادر، جلوه‌ای از پیوند ارزشمند خانواده و موفقیت‌های دختران و بانوان ایرانی را به تصویر بکشد.

این اقدام شبکه سه، علاوه بر گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی، فرصتی برای معرفی دستاورد‌های بانوان کشور و نقش بی‌بدیل مادران در مسیر افتخارآفرینی آنان فراهم می‌آورد.

برنامه «تهران ۲۰»

به مناسبت روز قانون اساسی، برنامه امشب «تهران ۲۰» به دو موضوع «جایگاه حقوق مردم در قانون» و «اجرای قانون هوای پاک» می‌پردازد.

در بخش نخست برنامه، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، جایگاه حقوق مردم در قانون اساسی را بررسی می‌کند.

در بخش دوم برنامه نیز، «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی»، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی تلفنی، موضوع اجرای قانون هوای پاک را تشریح خواهد کرد.