وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: افزایش بهای اینترنت اپراتورها کارشناسی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سید ستار هاشمی در حاشیه شورای اداری استان کرمان درباره علت گرانی اینترنت گفت: درخواست افزایش تعرفه را از مدتها پیش اپراتورها بدلیل عدم تناسب درآمدشان با هزینهها داده بودند.
وزیر ارتباطات افزود: از چند ماه قبل این اپراتورها با توجه به افزایش هزینه برق و حقوق پرسنلشان خواهان افزایش تعرفه بوده وحتی رقمهایی داده بودند که از نظر ما قابل پذیرش نبود.
وی بیان کرد: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات رادیویی جلسات متعددی با اپراتورها داشتند، کارهای کارشناسی ویژهای داشتند و جمعبندی شد و در نهایت افزایش قیمت لحاظ شد.