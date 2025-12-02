به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سید ستار هاشمی در حاشیه شورای اداری استان کرمان درباره علت گرانی اینترنت گفت: درخواست افزایش تعرفه‌ را از مدت‌ها پیش اپراتورها بدلیل عدم تناسب درآمدشان با هزینه‌ها داده بودند.



وزیر ارتباطات افزود: از چند ماه قبل این اپراتورها با توجه به افزایش هزینه برق و حقوق پرسنل‌شان خواهان افزایش تعرفه بوده وحتی رقم‌هایی داده بودند که از نظر ما قابل پذیرش نبود.

وی بیان کرد: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات رادیویی جلسات متعددی با اپراتورها داشتند، کارهای کارشناسی ویژه‌ای داشتند و جمع‌بندی شد و در نهایت افزایش قیمت لحاظ شد.