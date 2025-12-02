رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، از صدور موافقت‌نامه اصولی برای تشکیل انجمن واردکنندگان خودروی استان خوزستان از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مصطفی موسوی اظهار کرد: اتاق ایران با تاکید بر تشکیل مجمع عمومی موسس با هماهنگی معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و بر اساس آیین‌نامه‌ها با تاسیس انجمن موافقت کرده است.

وی افزود: محدوده فعالیت این انجمن، استان خوزستان خواهد بود و در حوزه مسائل ملی و کلان، انجمن موظف است مطابق تشخیص اتاق ایران با تشکل بالادستی مرتبط هماهنگی کامل داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر همچنین از تشکیل دبیرخانه موقت در این اتاق خبر داد و توضیح داد: این دبیرخانه وظیفه انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برای برگزاری مجمع عمومی مؤسس را بر عهده خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تیرماه سالجاری از آغاز فرآیند واردات خودرو‌های پلاک اروند، پس از چند سال وقفه خبر داده بود.

مصطفی خانزادی گفته بود: این اقدام با هدف ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش رفاه ساکنان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد با تمرکز بر استاندارد، صرفه اقتصادی و کاهش آلایندگی انجام شده است.

بر اساس این گزارش با آغاز مجدد واردات خودرو‌های اروندی، منطقه آزاد اروند، گام مهمی در مسیر بهبود خدمات شهری، توسعه اقتصادی و بهره‌مندی بهتر از مشوق‌های قانونی مناطق آزاد برمی‌دارد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشور‌های عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.