به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارت شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ از سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ بر روی درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قرار گرفت.

داوطلبان می‌توانند با ورود به سامانه مذکور نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

آزمون در ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ بصورت تستی برگزار می‌گردد.

داوطلبان می‌بایست یک ساعت قبل از شروع فرایند آزمون در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های کارت ورود به جلسه داوطلب وجود دارد، لازم است در بخش باجه رفع نقص پروفایل کاربری، نسبت به رفع آن اقدام و مجدداً اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه کنند.