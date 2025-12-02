رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایستادگی یکپارچه ملت ایران در زمان جنگ ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: ما توانستیم از این جنگ با پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات مردم، این کار آنها را جبران کنیم و حق مطلب را ادا کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست خبری خود که به مناسبت روز مجلس، بعد از ظهر امروز (سه شنبه، ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور اهالی رسانه‌های داخلی و خارجی در بهارستان برگزار شد، ضمن خیر مقدم به خبرنگاران داخلی و خارجی که نماینده افکار عمومی هستند، گفت: این مراسم به مناسبت هفته مجلس برگزار شده است و جا دارد عرض تبریک، تهنیت و خداقوت به همه نمایندگان پرتلاش و دغدغه‌مند مجلس شورای اسلامی داشته باشم ضمن اینکه از شهدا به ویژه شهدای مجلس از جمله شهید مدرس (ره) یاد می‌کنم که این روز، به نام یاد این مجاهد فقیه، شجاع، صادق و مؤثر در مجلس نامگذاری شده است. همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله همکار نماینده شهید مجلس، شهید عباسی یاد می‌کنم که شجاع و مخلص بود.

مقابله ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی را با رسیدگی به مشکلات آنها جبران می‌کنیم

قالیباف با بیان اینکه قرار است این جلسه به دغدغه افکار عمومی بپردازد، گفت: قرار بود این جلسه در خرداد ماه سال جاری برگزار شود، اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند را شاکریم و سر تعظیم در مقابل ملت عزیز فرود می‌آوریم و از ملت ایران تشکر می‌کنم که وقتی با این تجاوز ظالمانه رو‌به‌رو شدند، انصافا با محبت، گذشت و بزرگ‌منشی هرآنچه که باعث کوتاهی و نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف شده بود را کنار گذاشتند و بزرگوارانه از همه گلایه‌مندی‌های خود گذشتند. همه ملت ایران به صورت یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران نشان دادند هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است که در برابر دشمن متجاوز ایستاد و این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.

قدرت ما تنها در توان نظامی نیست بلکه در قلب یکایک ملت ماست

وی با بیان اینکه ما در این جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیأت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، گفت: با درایت، شجاعت و تصمیمات دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری از همان ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران شهید جایگزین شدند، توجیه شدند و کار را آغاز کردند. تنها شاید یک تأخیر چندساعته داشتیم، اما به سرعت مقابل دشمن ایستادیم و نزدیک ۵ روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی تسلط پیدا کردیم تا جایی که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتش بس به هر قیمتی بود.

قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا و محبت و گذشت زنان و مردان ایرانی و عملکرد نیرو‌های مسلح ما باعث شد دشمن به زانو دربیاید و امروز با همه وجود باور کردیم، قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست بلکه قدرت ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست که نشان دادند صادقانه در خدمت ایران، اسلام و عزت کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام، زیباتر و مؤثرتر برای ملت ما در دنیا بود.

بزرگ شدن کیک اقتصادی به معنای افزایش درآمد و تولید می‌تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به مهم‌ترین چالش کشور یعنی مسائل اقتصادی، عنوان کرد: چیزی که می‌تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگ‌تر از این کنیم یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار ۲ شاخص روشن و مشخص بهره وری و سرمایه گذاری را داریم که می‌توانند مشکلات اقتصادی ما را به صورت ریشه‌ای برطرف کنند.

وی با اشاره به تجارب خود در حوزه حکمرانی گفت: اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و ۲ عامل مهم بهره وری و سرمایه گذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهره وری توجه ویژه‌تری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایه گذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهره وری و مابقی سهم سرمایه گذاری است.

ضرورت بسترسازی و تسهیل‌گری برای حضور مردم در حوزه بهره‌وری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب

قالیباف در ادامه با بیان اینکه باید جای سرمایه گذاری را با بهره‌وری عوض کنیم، عنوان کرد: ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایه گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهره وری بدهیم. امروز ما در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهره وری که آن هم در ۲ بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، می‌توانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. ما امروز وظیفه داریم این بستر را برای مردم آماده کنیم و با حضور تمام و کمال مردم و تسهیل گری ماست که می‌توانیم به اهداف خود در این زمینه برسیم.

رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: منظور ما صرفا صرفه جویی در حوزه انرژی نیست بلکه به معنای درست مصرف کردن انرژی است. ما اگر به میدان بیاییم می‌توانیم درآمد‌های ارزی را به دو برابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم. ما می‌توانیم در عرصه مسائل معیشتی به صورت ضربتی در کوتاه مدت و با تأکید بر ۳ عنصر کالا‌های اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در کاهش قیمت و کمک به افزایش قدرت خرید کمک کنیم و همچنین با توجه به حوزه سلامت و درمان از طریق بهره وری و عملکرد درست، با همین ظرفیت مالی موجود که در عرصه سلامت و درمان داریم می‌توانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و درواقع درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.

به رغم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید به سمت پیشرفت حرکت کنیم

وی افزود: برنامه کوتاه مدت به معنای اقدام تا پایان سال و برنامه میان مدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال ۱۴۱۴ کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم.

این خبر در حال تکمیل است