معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان از سفر هیات دولت به استان در دو تا سه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیبالله فضلاللهپور در حاشیه نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که امروز ۱۱ آذر در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری استاندار و سفر وی به تهران، مقرر شد هیات دولت در استان خوزستان حضور پیدا کند.
وی افزود: از دستگاههای استانی خواسته شده است با برگزاری جلسات مکرر، مهمترین اولویتها و موضوعهای کلیدی خود را برنامهریزی کنند تا در قالب طرحها و مصوبات مشخص، در دستور کار سفر رئیسجمهور قرار گیرد.
فضلاللهپور بیان کرد: زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نیست، اما انتظار میرود در دو تا سه هفته آینده محقق شود.