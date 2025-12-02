زمین چمن مصنوعی دبیرستان پسرانه شهید رجایی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در زمینی به مساحت ۹۲۴ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز روز سه شنبه در آیین بهره برداری از این طرح ورزشی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب توصیه بر تحصیل، تهذیب و ورزش دانش آموززان دارند، گفت: آموزش و پرورش برای تحقق یافتن این توصیه مهم رهبری اقداماتی را انجام داده و در دستور کار دارد.

فرزاد شعبانی گفت: رسالت آموزش و پرورش سوق دادن دانش آموزان به سوی فعالیت‌های ورزشی برای ارتقای سلامت جسمی و حتی روحی آنهاست، زیرا معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز یادآورشد: توسعه فضا‌های ورزشی در حوزه آموزش و پرورش موجب می‌شود تا نسل آینده به بیماری‌های مختلف از جمله دیابت، فشار خون و چاقی مبتلا نشود.

شعبانی با بیان اینکه توجه به ورزش همگانی از اولویت‌های حوزه ورزش است، اضافه کرد: از دل ورزش همگانی گل‌های زیبایی به نام استعداد‌های ورزشی و قهرمانان ورزشی در رشته‌های مختلف شکوفا می‌شود.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در مدارس شور، نشاط و تحرک در بین دانش آموزان را به دنبال دارد که در استان البرز به گسترش آن نیاز داریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز اظهار کرد: سرانه ورزشی دانش آموزی در این استان ۳۷ سانتی متر است در حالی که این سرانه می‌بایست به یک متر مربع برسد.افتتاح هر پروژه ورزشی در مدارس گامی برای ارتقای سلامت دانش آموزان است