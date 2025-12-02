پخش زنده
در مراسمی سرهنگ ابراهیم طهماسبی به عنوان رئیس جدید بسیج هنرمندان استان لرستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون اجرایی سپاه لرستان در آیین معارفه رئیس بسیج هنرمندان استان در محل سالن جلسات اداره کل ارشاد لرستان، با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی، آن را عامل اصلی وفاق، همدلی و همراهی مردم با حاکمیت دانست و گفت: اگر سرمایه اجتماعی مورد حمایت و هدایت صحیح قرار نگیرد، به سرعت فرو خواهد ریخت.
سرهنگ فریبرز حاتمی حفظ سرمایه اجتماعی را به معنای ایستادگی بر حق دانست و افزود: این موضوع را نباید با تساهل و تسامح بیجا تضعیف کرد.
معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان افزود: هنرمندان نقش اساسی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. آثار هنری زمانی ارزشمند خواهند بود که در مسیر تعالی جامعه قرار گیرند و هویت دینی، اسلامی و ایرانی را پاسداری کنند.
حاتمی با اشاره به هجمههای چندوجهی دشمن علیه هنرمندان گفت: امروز دشمن علاوه بر تلاش برای انحراف آثار هنری، با روح، روان، شخصیت و حتی جسم هنرمندان مقابله میکند. این هجمه همهجانبه نیازمند هوشیاری و مقاومت هنرمندان است.
وی با بیان اینکه هنرمندان لرستانی همواره پایبند به ارزشها بودهاند، گفت: از سالها پیش تاکنون هنرمندی در لرستان ندیدهام که از مسیر اصیل هنر و ارزشهای دینی و فرهنگی عدول کند و همین امر موجب تعالی هنر در استان شده است.
معاون اجرایی سپاه لرستان همچنین رسانهها را زحمتکشان اصلی در انعکاس صحیح برنامهها معرفی کرد و افزود: انعکاس درست فعالیتها توسط اصحاب رسانه، سرمایه اجتماعی را تقویت میکند و باید از تلاش آنان قدر دانی کرد.
حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج در جنگ دوازده روزه نشان داد که میتواند برای همه مردم وظیفه تعریف کند؛ ساختاری منعطف و دربرگیرنده که امروز دشمن از آن بیم دارد.
وی ضمن قدردانی از زحمات مسئولان انجمنهای هنری و ادبی لرستان تأکید کرد: تفکیکی میان انجمنهای هنری بسیج و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان وجود ندارد؛ همه این مجموعهها همکارانی هستند که در ابعاد کوچکتر به یک هدف مشترک خدمت میکنند.
حاتمی با معرفی رئیس جدید بسیج هنرمندان استان لرستان، ویژگیهای شخصیتی و هنری او را برشمرد و گفت: سرهنگ ابراهیم طهماسبی مدیری توانمند با سابقه تعامل گسترده با جوانان است. امید داریم حضور وی در این جایگاه، اهداف تعیینشده را محقق سازد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در این جلسه بسیج هنرمندان را سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و بر نقشآفرینی هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد.
اعظم روانشاد با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گفت: هنرمندان لرستان با روحیه بسیجی و خلاقیت خود همواره در مسیر انقلاب اسلامی میدانداری کردهاند و امروز این ظرفیت عظیم میتواند پشتوانهای برای ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری در حوزه فرهنگ افزود: با وجود کمبود امکانات، هنرمندان استان توانستهاند تولیدات فاخر رسانهای و هنری عرضه کنند و در مسیر اهداف انقلاب اسلامی نقشآفرین باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ سعید داوودی در مدت مسئولیت خود، برای وی در دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت و سلامتی کرد و اظهار امیدواری کرد حضور سرهنگ ابراهیم طهماسبی منشأ خیر و برکت برای فرهنگ و هنر استان در بسیج هنرمندان باشد.
روانشاد تأکید کرد: تجربه پیشکسوتان در کنار خلاقیت و انرژی جوانان، گنجینهای فاخر در اختیار بسیج هنرمندان است. این تعامل میتواند ظرفیتهای جدیدی را در عرصه هنر انقلاب اسلامی کشف و شکوفا کند.
در این جلسه سرهنگ ابراهیم طهماسبی به عنوان رئیس جدید بسیج هنرمندان معرفی شد و سعید داوودی رئیس سابق به افتخار بازنشتگی نائل آمد.