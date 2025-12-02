پخش زنده
امروز: -
کارگروه اضطرار آلودگی هوای قم بر اساس پیشبینی هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، عصر سهشنبه تشکیل و نتیجه آن غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای استان قم روز چهارشنبه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس گزارشهای اداره کل هواشناسی، مبنی بر پایداری هوا در روز آتی، طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهدهای کودک، پیش دبستانیها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و کلیه دانشگاهها در سراسر استان، در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، غیرحضوری شد.
البته ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده نمایند.
هماستانیهای محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز چهارشنبه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.