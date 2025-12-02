به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خشایار صنعتی، فرماندار بوکان با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیر و معاون اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان از روند مرمت و بازسازی پل تاریخی سلطان بوکان بازدید کرد.

فرماندار بوکان در این بازدید اظهار کرد: پل تاریخی سلطان که در ۶۵ کیلومتری جنوب‌غربی بخش مرکزی روستای زیراندول قرار دارد، یکی از آثار ارزشمند و کهن منطقه محسوب می‌شود و طی سالیان گذشته بر اثر عوامل طبیعی از جمله نزولات جوی و سیلاب‌های فصلی دچار آسیب و فرسایش شده بود که عملیات مرمت این اثر با هدف حفاظت از اصالت سازه و صیانت از میراث‌فرهنگی منطقه در حال انجام است.

او افزود: پس از بررسی مراحل اجرای کار، موافقت کمیته برنامه‌ریزی با جابه‌جایی و تخصیص اعتبارات تکمیلی ضروری بوده و پیشبرد فاز‌های تکمیلی و انجام روند مرمت با حفظ اصول فنی و تاریخی ضرورت دارد.

صنعتی ادامه داد: مرمت این پل، در احیای جلوه‌های تاریخی و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری شهرستان موثر خواهد بود و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه را فراهم کند.

روند بازسازی پل تاریخی سلطان طبق برنامه زمان‌بندی در حال پیشرفت است و تا دستیابی به نتایج نهایی ادامه خواهد داشت.