به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سردار حمید هداوند گفت: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای ممنوعه و با رصد و اشرافیت اطلاعاتی کامل پلیس امنیت اقتصادی استان اجرا شد و با هماهنگی‌های قضایی بیش از ۹۳ هزار قلم انواع کالا‌های ممنوعه از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی کشف شد.

وی با بیان اینکه این طرح در ۹۶ ساعت اجرا شد، بیان کرد: در این طرح هفت دستگاه خودروی متخلف شناسایی ، توقیف و ۲۱ نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این طرح ۱۱ انباری متخلف شناسایی و پلمب شدند گفت:کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۹۰ میلیارد ریال اعلام کردند و متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار هداوند با بیان اینکه مبارزه بی امان با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های اصلی این فرماندهی است بیان کرد:شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.