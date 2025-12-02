به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور سرپرست سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، خانواده شهدای اقتدار و جمعی از مسئولین استانی به یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بوستان 《جویزلی باغ》ارومیه نهال کاشته شد.

سرهنگ حسین اسماعیلی، سرپرست بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم گفت: این مراسم علاوه بر بزرگداشت یاد شهیدان، پیامی برای توجه به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیز داشت.

به گفته سرهنگ اسماعیلی، مقرر شد این بوستان به نام بوستان شهدای اقتدار نام گذاری شود.