سامانه شفافیت شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف اجرای الزامات قانونی و فراهم‌کردن دسترسی عمومی به اطلاعات این شرکت راه‌اندازی شد؛ این سامانه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای پاسخگویی، حکمرانی داده‌محور و مشارکت آگاهانه شهروندان ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سامان ناصحی، سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران از فعال‌شدن سامانه شفافیت این شرکت و قرار گرفتن آن در دسترس عموم خبر داد.

وی با اشاره به اجرای ماده دو قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی گفت: انتشار منظم داده‌ها، بخشی از تکالیف قانونی و مقدمه‌ای برای حکمرانی کارآمد است.

ناصحی شفافیت را «راهی کم‌هزینه و اثربخش» برای ارتقای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در نهادهای دولتی دانست و افزود: این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد.

به گفته او، سامانه جدید در حال حاضر فعال است و توسعه آن به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

در نسخه فعلی، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، مدیران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قراردادها و املاک شرکت قرار گرفته است.

این داده‌ها توسط واحدهای تخصصی تکمیل و به‌روز می‌شود و پس از تأیید کمیته مربوطه در سامانه منتشر خواهد شد.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات تأکید کرد که هدف، ایجاد دسترسی شفاف و آسان برای عموم شهروندان و ذی‌نفعان است.

وی افزود: این اقدام نقطه شروعی برای حرکت به سوی مدیریت داده‌محور در شرکت بازآفرینی شهری ایران خواهد بود.