به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است: درپی درخواست‌های مکرر اپراتور‌های ارتباطی جهت افزایش تعرفه اینترنت طی یک سال گذشته، جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص در رگولاتوری برگزار شد و با توجه به مستندات فنی و اقتصادی ارائه شده توسط اپراتورها، مبنی بر افزایش چندبرابری هزینه‌های توسعه زیرساخت، هزینه خرید‌های ارزی و نیروی انسانی در طول ۳ سال گذشته از یک سو و همچنین اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت کاربران و وضعیت کیفیت شبکه از سوی دیگر، مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصد، صرفا برای اینترنت تلفن همراه، از مراجع مربوط دریافت شد.

این اطلاعیه می افزاید: هرگونه تخلف اپراتور‌های تلفن همراه از میزان افزایش مجاز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.

بر همین اساس مشترکان تلفن همراه در صورت مشاهده تخلفات تعرفه‌ای می‌توانند موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۹۵ گزارش کنند.