به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی‌ اکبر خراسانی، مدیر عامل شرکت خانه‌سازی تأمین اجتماعی با بیان اینکه این پروژه از طرح‌های ویژه کشور است، گفت: درمانگاه میاندورود یکی از ۱۲ پروژه مهم درمانی سازمان تأمین اجتماعی است که با هدف توسعه خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار اجرا می‌شود.

وی با اشاره به روند پیشرفت کار افزود: تاکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات خاک‌برداری انجام شده و اجرای فونداسیون نیز به‌طور همزمان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت خانه‌سازی تأمین اجتماعی بر لزوم تسریع فرآیندهای فنی و اجرایی تأکید کرد و گفت: این شرکت متعهد است تمامی شرایط لازم را برای اجرای بدون وقفه پروژه فراهم کند. همچنین تأمین منابع مالی پروژه بر اساس پیشرفت فیزیکی آن انجام خواهد شد.

خراسانی با قدردانی از عملکرد پیمانکار ادامه داد: پیمانکار پیش از دریافت نخستین پیش‌پرداخت کار را آغاز کرده که نشان‌دهنده جدیت و تعهد وی در اجرای پروژه است. تلاش می‌کنیم تخصیص منابع مالی نیز بدون تأخیر صورت گیرد تا روند اجرا با سرعت مناسب ادامه یابد.

او درباره ویژگی‌های طرح نیز توضیح داد: این درمانگاه خدمات سرپایی ارائه خواهد داد و در صورت نیاز بیماران برای خدمات تخصصی یا بستری، به بیمارستان‌های استان اعزام می‌شوند.

مدیر عامل شرکت خانه‌سازی تأمین اجتماعی افزود: طبق قرارداد، مدت زمان اجرای پروژه ۲۱ ماه تعیین شده و مسئولان امیدوارند درمانگاه مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل و به مردم منطقه تحویل شود. با توجه به آغاز فصل سرما، تسریع اجرای اسکلت ساختمان در دستور کار قرار گرفته و بازدیدهای دوره‌ای برای نظارت بر روند پیشرفت پروژه ادامه دارد.