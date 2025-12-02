پخش زنده
پنج نفر بر اثر واژگونی خودروهای سواری ریرا و نیسان مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ صبح امروز دو حادثه رانندگی در محورهای منتهی به شازند با مصدومیت سه نفر همراه شد که با حضور بهموقع عوامل اورژانس ۱۱۵، مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
در حادثه اول و در ساعت ۸:۱۴ و بهدنبال واژگونی یک دستگاه خودروی «ریرا» در مسیر شازند به آستانه، نرسیده به بهشت زهرا، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ از پایگاه آستانه به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، یک مصدوم این حادثه را به مرکز درمانی منتقل کردند.
در حادثه دوم و در ساعت ۱۱:۵۸ ظهر امروز واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان به داخل پل رودخانه ورقا، حدفاصل قدمگاه و اکبرآباد، رخ داد که بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شازند به محل حادثه اعزام و پس از امدادرسانی و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، دو مصدوم این حادثه را به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.