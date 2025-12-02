پخش زنده
امروز: -
عمل آنژیوگرافی قلب به روش نوین با استفاده از ابزار الماسچرخنده برای بازکردن رگهای دارای رسوبات سخت، در بیمارستان ولیعصر قائمشهر با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با انجام روش جدید آنژیوگرافی قلب در بیمارستان منطقهای ولیعصر (عج) قائمشهر برای نخستین بار گرفتگی رگهای قلب دارای رسوبات سخت با این روش باز و فعالیت و خونرسانی به طور طبیعی به قلب باز میگردد.
دکتر محمد کشوری متخصص قلب و عروق و فلوشیپ گفت: در این عمل نوین آنژیوگرافی که تنها در چند بیمارستان استانهای کشور انجام میشود، در مازندران نخستین بار بر روی یک بیمار مرد ۷۵ ساله در بیمارستان ولیعصر قائمشهر با موفقیت انجام شد.
دکتر کشوری افزود: در این روش نوین آنژیوگرافی، جدار رگهای قلب که از رسوبات سخت با حالت آهکی و استخوانی بسته و مسدود شدهاند با استفاده از ابزار پیشرفته برخوردار از الماس چرخنده، موانع و گرفتگی سخت رگ قلب تراشیده و برطرف و مسیر عروق برای جریان طبیعی خون باز میشود.
وی گفت: در روش نوین آنژیوگرافی قلب با رفع انسداد یا گرفتگی سخت رگ قلب، مرحله آنژیوپلاستی یا قراردادن استنت یا فنرگذاری برای فعالیت گردش خون در رگ باز شده انجام میشود.
دکتر کشوری یادآور شد: با انجام روش نوین آنژیوگرافی قلب، ضمن کاهش عوارض و رفع انسداد عروق، نیاز بیماران حاد قلبی به عمل جراحی قلب به حداقل میرسد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی مازندران که از نزدیک شاهد انجام روش جدید آنژیوگرافی قلب در بیمارستان ولیعصر قائمشهر بود، با قدردانی از دکتر محمد کشوری متخصص قلب و عروق و تیم پزشکی ایشان گفت: بخش قلب بیمارستان منطقهای ولیعصر قائمشهر یکی از مراکز مهم تخصصی قلب و عروق کشور است که از سال ۱۳۹۴ خدمات قابل توجهی را به بیمهشدگان تأمین اجتماعی سراسر کشور داشته است.
دکتر فریبرز درویش درباره فعالیتهای بخش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بیمارستان منطقهای ولیعصر قائمشهر گفت: سالیانه بیش از ۳۵۰۰ آنژیوگرافی قلب و حدود ۱۰۰۰ عمل آنژیوپلاستی یا نصب استنت یا فنرگذاری در رگهای قلب در این مرکز درمانی انجام میشود که پیش از این بیمهشدگان تأمین اجتماعی مازندران این عمل را در تهران و دیگر نقاط کشور انجام میدادند.
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی مازندران، آنژیوگرافی مغز را از دیگر فعالیتهای بخش قلب و عروق بیمارستان ولیعصر قائمشهر عنوان کرد که سالیانه به طور متوسط بیش از ۲۵۰ آنژیوگرافی مغز و ۱۶۰ آنژیوپلاستی یا استنت و فنرگذاری در رگهای مغزی در این بیمارستان انجام میشود.
درویش اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با ۱۹ مرکز درمانی ۶۲ درصد جمعیت مازندران را تحت پوشش خدمات درمانی قرار میدهد ضمن آنکه علاوه بر مازندران، بیماران و بیمهشدگان دیگر استانهای شمالی و سمنان و خراسان شمالی نیز از خدمات درمانی بیمارستان منطقهای ولیعصر قائمشهر بهرهمند میشوند.
دبیر تشکیلات خانه کارگر مازندران نیز با اشاره به تحولات و پیشرفتهای حاصله در حوزه درمان بیمهشدگان تأمین اجتماعی، اجرای قانون الزام توسط سازمان تأمین اجتماعی را خواسته به حق بیمهشدگان و جامعه کارگری و بازنشتگی کشور اعلام کرد.
نصرالله دریابیگی افزود: بر اساس قانون الزام، درمان کارگران و بازنشستگان بیمهشدگان تأمین اجتماعی بایستی ۱۰۰ درصد رایگان انجام شود که با تحقق آن بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور که از کارگران و بازنشستگان بیمهشدگان تأمین اجتماعی هستند، طعم شیرین عدالت درمانی را خواهند چشید.